Відома пара Дженніфер Лопез та Алекс Родрігес розпалась 10:48
В Україні різко збільшилась кількість нових коронавірусних хворих 10:15
Судді Чаусу відмовили в політичному притулку в Молдові 09:02
Новий рекорд – Українець назвав 23 тисячі цифр після коми в числі Пі 08:34
Біля берегів Африки пірати напали на судно з українцями 13:15
У ВООЗ заявили, що від антикоронавірусної вакцини ніхто не помер 12:43
13 та 15 років – В Україні затримали кураторів груп смерті 10:48
Туреччина почала вимагати від мандрівників заповнювати е-анкети 14:08
Закриття опозиційних каналів в Україні – В ООН дали коментар 13:40
У Чорному морі затонув корабель з українськими моряками 12:38
Українців попередили про опади у вигляді мокрого снігу 12:01
Чотирирічний роман завершився.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 березня, американські ЗМІ повідомили, що зіркова пара Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес більше не разом. Тепер знаменитості намагаються розділити свої активи після розпаду. Як відомо, пара суперзірок разом інвестувала в бізнес і навіть намагалася придбати бейсбольну команду Mets.
Нагадаємо, пара інвестувала в оздоровчу компанію Hims & Hers, яка заробила їм 79 мільйонів доларів. Зірки також зробили незначну інвестицію в Super Coffee та просунули сонцезахисні окуляри Quay Australia та фітнес-програму Fitplan.
За даними журналістів, що 51-річна Лопес і 45-річний Родрігес розійшлись в п'ятницю, 12 березня. Вони зустрічалися з 2017 року та заручились у 2019 році. Ходять чутки, що пара розпалась через дружбу Родрігеса із зіркою реаліті шоу Southern Charm Медісон ЛеКрой.
10:48: Відома пара Дженніфер Лопез та Алекс Родрігес розпалась
10:15: В Україні різко збільшилась кількість нових коронавірусних хворих
09:02: Судді Чаусу відмовили в політичному притулку в Молдові
08:34: Новий рекорд – Українець назвав 23 тисячі цифр після коми в числі Пі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.