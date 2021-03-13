Відома пара Дженніфер Лопез та Алекс Родрігес розпалась

Аня Мартинюк 13 березня 2021, 10:48

Чотирирічний роман завершився.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 березня, американські ЗМІ повідомили, що зіркова пара Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес більше не разом. Тепер знаменитості намагаються розділити свої активи після розпаду. Як відомо, пара суперзірок разом інвестувала в бізнес і навіть намагалася придбати бейсбольну команду Mets.

Нагадаємо, пара інвестувала в оздоровчу компанію Hims & Hers, яка заробила їм 79 мільйонів доларів. Зірки також зробили незначну інвестицію в Super Coffee та просунули сонцезахисні окуляри Quay Australia та фітнес-програму Fitplan.

За даними журналістів, що 51-річна Лопес і 45-річний Родрігес розійшлись в п'ятницю, 12 березня. Вони зустрічалися з 2017 року та заручились у 2019 році. Ходять чутки, що пара розпалась через дружбу Родрігеса із зіркою реаліті шоу Southern Charm Медісон ЛеКрой.