В Україні різко збільшилась кількість нових коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 13 березня 2021, 10:15

Серед нових хворих понад 700 дітей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу було виявлено 13 276 нових хворих на коронавірус. На жаль, побільшало хворих серед дітей – плюс 710 осіб. Також серед хворих 382 медпрацівники.

Варто зазначити, що за добу в Україні провели 99 270 тестів на коронавірус. На жаль, за добу померли 243 пацієнта, у яких був коронавірус.

13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 березня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Пятница, 12 марта 2021 г.

Степанов уточнив, що найбільше нових випадків захворювання у Києві – плюс 1049 пацієнтів, Житомирській області – плюс 917 хворих, Вінницькій області – плюс 933 хворих.