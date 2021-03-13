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У Мережі показали, як паркується Давид Арахамія

Аня Мартинюк 13 березня 2021, 09:37
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У Мережі показали, як паркується Давид Арахамія

За порушення заборони зупинки на пішоходних переходах він заплатив штраф. 

Новину передає «Преса України».

Вчора, 12 березня, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія залишив свій автомобіль на пішохідному переході у Києві, чим створив суттєву перешкоду для руху пішоходів.

Журналіст Михайло Ткач представив фото автомобіля Арахамії Toyota Land Cruiser. Очевидці ж відзначили, що голова фракції спокійно припаркував авто та попрямував до Офісу президента.

Після того, як ситуація набула розголосу, Арахамія повідомив у соцмережі, що сплатив штраф. Свою вину він визнав та пообіцяв бути уважнішим.

Варто зазначити, що штраф становив 510 гривень.

 

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