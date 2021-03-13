У Мережі показали, як паркується Давид Арахамія

Аня Мартинюк 13 березня 2021, 09:37

За порушення заборони зупинки на пішоходних переходах він заплатив штраф.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 12 березня, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія залишив свій автомобіль на пішохідному переході у Києві, чим створив суттєву перешкоду для руху пішоходів.

Журналіст Михайло Ткач представив фото автомобіля Арахамії Toyota Land Cruiser. Очевидці ж відзначили, що голова фракції спокійно припаркував авто та попрямував до Офісу президента.

Після того, як ситуація набула розголосу, Арахамія повідомив у соцмережі, що сплатив штраф. Свою вину він визнав та пообіцяв бути уважнішим.

Варто зазначити, що штраф становив 510 гривень.