У Мережі показали, як паркується Давид Арахамія

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За порушення заборони зупинки на пішоходних переходах він заплатив штраф.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 12 березня, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія залишив свій автомобіль на пішохідному переході у Києві, чим створив суттєву перешкоду для руху пішоходів.
Журналіст Михайло Ткач представив фото автомобіля Арахамії Toyota Land Cruiser. Очевидці ж відзначили, що голова фракції спокійно припаркував авто та попрямував до Офісу президента.
Після того, як ситуація набула розголосу, Арахамія повідомив у соцмережі, що сплатив штраф. Свою вину він визнав та пообіцяв бути уважнішим.
Варто зазначити, що штраф становив 510 гривень.
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