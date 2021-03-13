Судді Чаусу відмовили в політичному притулку в Молдові

Аня Мартинюк 13 березня 2021, 09:02

Уже остаточно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 березня, стало відомо, що одіозному українському судді Чаусу остаточно відмовили в політичному притулку в Молдові. Відповідне рішення винесла Колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Верховного суду Молдови.

У вердикті Колегії наголосили, що рішення оскарженню не підлягає.

Як відомо, Чаус був суддею Дніпровського райсуду Києва. Він підозрюється в Україні у справі про хабар у розмірі $150 000. Гроші йому дали за «правильне» рішення в кримінальному провадженні по торгівлі наркотиками. Чаус прославився тим, що гроші він закопав на своєму городі в літрових банках.

З 2016 року він ховається в Молдові.