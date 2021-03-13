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Уже остаточно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 березня, стало відомо, що одіозному українському судді Чаусу остаточно відмовили в політичному притулку в Молдові. Відповідне рішення винесла Колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Верховного суду Молдови.
У вердикті Колегії наголосили, що рішення оскарженню не підлягає.
Як відомо, Чаус був суддею Дніпровського райсуду Києва. Він підозрюється в Україні у справі про хабар у розмірі $150 000. Гроші йому дали за «правильне» рішення в кримінальному провадженні по торгівлі наркотиками. Чаус прославився тим, що гроші він закопав на своєму городі в літрових банках.
З 2016 року він ховається в Молдові.
10:15: В Україні різко збільшилась кількість нових коронавірусних хворих
09:02: Судді Чаусу відмовили в політичному притулку в Молдові
08:34: Новий рекорд – Українець назвав 23 тисячі цифр після коми в числі Пі
13:15: Біля берегів Африки пірати напали на судно з українцями
12:43: У ВООЗ заявили, що від антикоронавірусної вакцини ніхто не помер
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