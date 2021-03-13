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Новий рекорд – Українець назвав 23 тисячі цифр після коми в числі Пі

Аня Мартинюк 13 березня 2021, 08:34
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Новий рекорд – Українець назвав 23 тисячі цифр після коми в числі Пі

Це не перший рекорд українця. 

Новину передає «Преса України».

Керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова повідомила, що вчора, 12 березня, сумчанин Артем Гарін встановив національний рекорд. Він знає 23 тисячі цифр після коми в числі Пі.

«Скільки непослідовних чисел можна запам'ятати? Десять? Сто? А може, навіть двісті? Сумчанин Артем Гарін безпомилково назвав напам'ять ... 23 000 цифр після коми числа Пі. Максимальний час, який він витратив на пригадування числа, було якихось 5 секунд», - наголосила вона.

Варто зазначити, що сумчанин уже тричі ставав рекордсменом Національного реєстру рекордів. Він також входить в десятку найвідоміших мнемоністів світу.

«Мабуть, це єдиний українець, якого ніхто не питає: «Невже ти забув?» - пожартувала Вєтрова.

До слова, завдання сумчанину ускладнили, його попросили назвати десять цифр з певною сотні і певної тисячі. Тобто підряд 23 тисячі цифр 30-річний українець не називав.

 

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