У Києві відбувся «штурм» секонд-хенду

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 березня, стало відомо, що у Києві в день завозу в одному із секонд-хендів люди влаштували штурм. Так, покупці утворили тісну чергу. В результаті під час відкриття магазину утворився «затор» прямо в дверях.
Відомо, що ажіотаж спостерігався у магазині біля станції метро «Харківська». На відео представник магазину вигукував «По одному!». Однак це не спрацювало, люди все-одно штовхалися.
13:15: Біля берегів Африки пірати напали на судно з українцями
12:43: У ВООЗ заявили, що від антикоронавірусної вакцини ніхто не помер
10:48: 13 та 15 років – В Україні затримали кураторів груп смерті
14:08: Туреччина почала вимагати від мандрівників заповнювати е-анкети
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