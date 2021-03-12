У Києві відбувся «штурм» секонд-хенду

Аня Мартинюк 12 березня 2021, 14:16

Українці вкотре показали жагу до дешевих європейських речей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 березня, стало відомо, що у Києві в день завозу в одному із секонд-хендів люди влаштували штурм. Так, покупці утворили тісну чергу. В результаті під час відкриття магазину утворився «затор» прямо в дверях.

Відомо, що ажіотаж спостерігався у магазині біля станції метро «Харківська». На відео представник магазину вигукував «По одному!». Однак це не спрацювало, люди все-одно штовхалися.