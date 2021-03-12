Український гурт зняв у кліпі птаха з Червоної книги

Аня Мартинюк 12 березня 2021, 13:40

Зоозахисники забили тривогу.

Новину передає «Преса України».

В українській зоозахисній організації UAnimals звернули увагу на присутність у кліпі гурту Go_A червонокнижного птаха. Мова йде про представника виду канюка степового. Птаха зняли у кліпі до пісні «Шум», яка представлятиме Україну на «Євробаченні».

«Відразу кілька незалежних орнітологів, переглянувши відео, підтвердили UAnimals, що в кліпі зняли не звичайну пташку, а представника виду «курганника степового», який в Україні знаходиться під загрозою зникнення», - зазначили представники UAnimals.

За словами зоозахисників, такі птахи вимагають обережного поводження з ними. Їх в Україні залишилось близько 200 пар.