Український гурт зняв у кліпі птаха з Червоної книги

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Зоозахисники забили тривогу.
Новину передає «Преса України».
В українській зоозахисній організації UAnimals звернули увагу на присутність у кліпі гурту Go_A червонокнижного птаха. Мова йде про представника виду канюка степового. Птаха зняли у кліпі до пісні «Шум», яка представлятиме Україну на «Євробаченні».
«Відразу кілька незалежних орнітологів, переглянувши відео, підтвердили UAnimals, що в кліпі зняли не звичайну пташку, а представника виду «курганника степового», який в Україні знаходиться під загрозою зникнення», - зазначили представники UAnimals.
За словами зоозахисників, такі птахи вимагають обережного поводження з ними. Їх в Україні залишилось близько 200 пар.
13:15: Біля берегів Африки пірати напали на судно з українцями
12:43: У ВООЗ заявили, що від антикоронавірусної вакцини ніхто не помер
10:48: 13 та 15 років – В Україні затримали кураторів груп смерті
14:08: Туреччина почала вимагати від мандрівників заповнювати е-анкети
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