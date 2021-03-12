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Біля берегів Африки пірати напали на судно з українцями

Аня Мартинюк 12 березня 2021, 13:15
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Біля берегів Африки пірати напали на судно з українцями

15 членів екіпажу взяли у полон. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 березня, стало відомо, що біля берегів Беніну в Гвінейській затоці пірати напали на танкер Davide B під прапором Мальти. Дев’ять зловмисників взяли в полон 15 з 21 членів екіпажу. Відомо, що на борту судна були українці, громадяни Румунії та Філіппін. 

Наразі невідомо, громадян яких країн взяли у полон пірати.

У консалтинговій компанії з безпеки на морі Dryad Global зазначили, що танкер належить голландській компанії De Poli Shipmanagement.  

 

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