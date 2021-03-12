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15 членів екіпажу взяли у полон.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 березня, стало відомо, що біля берегів Беніну в Гвінейській затоці пірати напали на танкер Davide B під прапором Мальти. Дев’ять зловмисників взяли в полон 15 з 21 членів екіпажу. Відомо, що на борту судна були українці, громадяни Румунії та Філіппін.
Наразі невідомо, громадян яких країн взяли у полон пірати.
У консалтинговій компанії з безпеки на морі Dryad Global зазначили, що танкер належить голландській компанії De Poli Shipmanagement.
13:15: Біля берегів Африки пірати напали на судно з українцями
12:43: У ВООЗ заявили, що від антикоронавірусної вакцини ніхто не помер
10:48: 13 та 15 років – В Україні затримали кураторів груп смерті
14:08: Туреччина почала вимагати від мандрівників заповнювати е-анкети
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