Біля берегів Африки пірати напали на судно з українцями

Аня Мартинюк 12 березня 2021, 13:15

15 членів екіпажу взяли у полон.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 березня, стало відомо, що біля берегів Беніну в Гвінейській затоці пірати напали на танкер Davide B під прапором Мальти. Дев’ять зловмисників взяли в полон 15 з 21 членів екіпажу. Відомо, що на борту судна були українці, громадяни Румунії та Філіппін.

Наразі невідомо, громадян яких країн взяли у полон пірати.

У консалтинговій компанії з безпеки на морі Dryad Global зазначили, що танкер належить голландській компанії De Poli Shipmanagement.