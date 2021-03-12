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Представник ВООЗ заявив, що люди помирають від інших причин.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 березня, у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що у світі понад 268 мільйонів людей отримали вакцину від коронавірусу. В організації наголосили, що летальних випадків від вакцинації зафіксовано не було.
«До сьогоднішнього дня не було виявлено жодного випадку смерті, викликаного вакцинами від COVID-19», - заявив Тарік Яшаревич, представник організації.
Також він прокоментував призупинення використання конкретної партії препарату AstraZeneca на тлі повідомлень про рідкісні порушення згортання крові у пацієнтів. За його словами, це рішення прийняли в якості запобіжного заходу і користь від вакцинації переважає ризики. Яшаревич наголосив, що люди помирають від інших причин.
12:43: У ВООЗ заявили, що від антикоронавірусної вакцини ніхто не помер
10:48: 13 та 15 років – В Україні затримали кураторів груп смерті
14:08: Туреччина почала вимагати від мандрівників заповнювати е-анкети
13:40: Закриття опозиційних каналів в Україні – В ООН дали коментар
12:38: У Чорному морі затонув корабель з українськими моряками
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