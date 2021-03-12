У ВООЗ заявили, що від антикоронавірусної вакцини ніхто не помер

Аня Мартинюк 12 березня 2021, 12:43

Представник ВООЗ заявив, що люди помирають від інших причин.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 березня, у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що у світі понад 268 мільйонів людей отримали вакцину від коронавірусу. В організації наголосили, що летальних випадків від вакцинації зафіксовано не було.

«До сьогоднішнього дня не було виявлено жодного випадку смерті, викликаного вакцинами від COVID-19», - заявив Тарік Яшаревич, представник організації.

Також він прокоментував призупинення використання конкретної партії препарату AstraZeneca на тлі повідомлень про рідкісні порушення згортання крові у пацієнтів. За його словами, це рішення прийняли в якості запобіжного заходу і користь від вакцинації переважає ризики. Яшаревич наголосив, що люди помирають від інших причин.