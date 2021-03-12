Поклонська забажала зустрічі з Зеленським

Аня Мартинюк 12 березня 2021, 12:06

Стало відомо, яку мету переслідує колишній так званий генпрокурор анексованого Криму.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 березня, стало відомо, що депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська, яка раніше зрадила Україну та була так званим генпрокурором Криму, заявила, що хоче діалогу з лідером України.

За даними російських ЗМІ, вона хотіла б змінити сьогодення.

«У наших силах змінити сьогодення, а не минуле, поливаючи один одного брудом і налаштовуючи людей на ворожнечу», - заявила Поклонська.

Вона додала, що не підтримує заборону російської мови в Україні, адже це ще більше розколює країну.