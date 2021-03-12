Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні не планують вводити паспорт вакцинації
  • Українка Магучіх стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики
  • ДТП у Польщі за участю українців – Названа причина трагедії

Поклонська забажала зустрічі з Зеленським

Аня Мартинюк 12 березня 2021, 12:06
Версія для друку
Поклонська забажала зустрічі з Зеленським

Стало відомо, яку мету переслідує колишній так званий генпрокурор анексованого Криму. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 березня, стало відомо, що депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська, яка раніше зрадила Україну та була так званим генпрокурором Криму, заявила, що хоче діалогу з лідером України.

За даними російських ЗМІ, вона хотіла б змінити сьогодення.

«У наших силах змінити сьогодення, а не минуле, поливаючи один одного брудом і налаштовуючи людей на ворожнечу», - заявила Поклонська.

Вона додала, що не підтримує заборону російської мови в Україні, адже це ще більше розколює країну.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції