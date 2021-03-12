Українці мають доплачувати за медпослуги – Радуцький

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Голова Комітету з питань здоров'я нації вважає, що люди і так платять за медичні послуги.
Новину передає «Преса України».
Голова Комітету з питань здоров'я нації, голова тимчасової робочої групи з питань реформування системи охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що до кінця поточного року в країні запрацює механізм співоплати за медичні послуги.
Михайло Радуцький уточнив, що якщо українці захочуть отримати допомогу від хорошого лікаря, а не від звичайного, то за це доведеться доплатити.
Радуцький додав, що він обговорив цю ідею з директором Офісу охорони здоров'я Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Беном Зіннерітом.
«Деякі політики-популісти під гаслом безкоштовної медицини домоглися вилучення пункту про співоплати із законопроекту. За чотири роки впровадження медичної реформи ми побачили, що цей крок був помилковим», - наголосив він.
До кінця року в Україні має запрацювати механізм співоплати за медичні послуги. Сьогодні під час онлайн-зустрічі з...Опубликовано Михайло Радуцький Четверг, 11 марта 2021 г.
За словами Радуцького, пацієнти і так платять лікарям за послуги. В результаті гроші опиняються в тіні. Мова йде про близько 95 млрд грн.
«Виникає питання - як вивести ці кошти з тіні? Один з механізмів - співоплати. Ми пропонуємо ввести її для тих послуг, які не входять до гарантованих державою пакетів. Наприклад, громадянин хоче, щоб його оперував відомий хірург. НСЗУ платить за проведення операції, а пацієнт доплачує різницю між тарифами звичайного хірурга і відомого професора», - розповів Радуцький.
Він особливо наголосив, що запропонував USAID приєднатися до робочої групи, щоб ввести цей механізм в дію.
12:43: У ВООЗ заявили, що від антикоронавірусної вакцини ніхто не помер
10:48: 13 та 15 років – В Україні затримали кураторів груп смерті
14:08: Туреччина почала вимагати від мандрівників заповнювати е-анкети
13:40: Закриття опозиційних каналів в Україні – В ООН дали коментар
12:38: У Чорному морі затонув корабель з українськими моряками
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