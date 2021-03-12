Українці мають доплачувати за медпослуги – Радуцький

Аня Мартинюк 12 березня 2021, 11:29

Голова Комітету з питань здоров'я нації вважає, що люди і так платять за медичні послуги.

Новину передає «Преса України».

Голова Комітету з питань здоров'я нації, голова тимчасової робочої групи з питань реформування системи охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що до кінця поточного року в країні запрацює механізм співоплати за медичні послуги.

Михайло Радуцький уточнив, що якщо українці захочуть отримати допомогу від хорошого лікаря, а не від звичайного, то за це доведеться доплатити.

Радуцький додав, що він обговорив цю ідею з директором Офісу охорони здоров'я Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Беном Зіннерітом.

«Деякі політики-популісти під гаслом безкоштовної медицини домоглися вилучення пункту про співоплати із законопроекту. За чотири роки впровадження медичної реформи ми побачили, що цей крок був помилковим», - наголосив він.

До кінця року в Україні має запрацювати механізм співоплати за медичні послуги. Сьогодні під час онлайн-зустрічі з... Опубликовано Михайло Радуцький Четверг, 11 марта 2021 г.

За словами Радуцького, пацієнти і так платять лікарям за послуги. В результаті гроші опиняються в тіні. Мова йде про близько 95 млрд грн.

«Виникає питання - як вивести ці кошти з тіні? Один з механізмів - співоплати. Ми пропонуємо ввести її для тих послуг, які не входять до гарантованих державою пакетів. Наприклад, громадянин хоче, щоб його оперував відомий хірург. НСЗУ платить за проведення операції, а пацієнт доплачує різницю між тарифами звичайного хірурга і відомого професора», - розповів Радуцький.

Він особливо наголосив, що запропонував USAID приєднатися до робочої групи, щоб ввести цей механізм в дію.