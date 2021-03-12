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З неповнолітніми затриманими дівчатами уже працюють лікарі.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що в Україні затримано двох дівчат-підлітків. Вони були кураторами груп смерті. Про це розповів головний інспектор Департаменту кіберполіції Нацполіції Роман Сочка. З важливою заявою він виступив в ефірі ток-шоу «Право на владу», що на телеканалі 1 + 1.
За його словами, дівчат відправили на примусове лікування. Роман Сочка уточнив, що одну неповнолітню затримали в кінці 2020 року в Києві, іншу – у 2021 році в Кривому Розі Дніпропетровської області. Варто зазначити, одній дівчині 13 років, іншій – 15.
«Це діти, які не утвердилися в житті, не мають авторитету серед близьких, друзів, не мають уваги від своїх батьків», - додав Сочка.
За його словами, затриманим кураторам не вдалось довести до самогубства своїх «підопічних». Сочка нагадав, що в березні 2021 року Кіберполіція виявила десятки електронних адрес «груп смерті». Їх робота була заблокована.
10:48: 13 та 15 років – В Україні затримали кураторів груп смерті
14:08: Туреччина почала вимагати від мандрівників заповнювати е-анкети
13:40: Закриття опозиційних каналів в Україні – В ООН дали коментар
12:38: У Чорному морі затонув корабель з українськими моряками
12:01: Українців попередили про опади у вигляді мокрого снігу
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