Туреччина почала вимагати від мандрівників заповнювати е-анкети

Аня Мартинюк 11 березня 2021, 14:08

Уже відомо, яке покарання чекає на туристів, які відмовляться заповнити анкету.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що з 15 березня бажаючі прибути у Туреччину будуть заповнювати спеціальну електронну анкету. Її можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров’я Туреччини.

Мандрівники заповнюватимуть її не пізніше ніж за 72 години до поїздки. Після цього туристи отримають індивідуальний код HES.

«Завдяки йому (коду HES, – ред.) ми зможемо зв’язатися з вами, якщо у вас або у людей, з якими ви контактуєте під час подорожі та перебування, є контактні особи, або хворі на COVID-19. З цієї причини точність і актуальність інформації дуже важливі», - відзначили у відомстві.

Якщо мандрівник проігнорує нововведення чи вкаже неправдиві дані, йому загрожуватимуть правові та адміністративні санкції.