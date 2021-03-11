Закриття опозиційних каналів в Україні – В ООН дали коментар

Аня Мартинюк 11 березня 2021, 13:40

В організації стурбовані такому ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що закриття в Україні за рішенням президента Володимира Зеленського опозиційних каналів NewsOne, Zik і 112 є порушенням прав людини.

Так, в ООН висловили стурбованість з приводу такого ходу подій, наголосивши, що відповідне рішення президента може вплинути на свободу вираження поглядів в країні.

Глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер наголосила, що «держави зобов'язані поважати, захищати і забезпечувати право на свободу вираження поглядів, в тому числі право шукати, отримувати і поширювати різноманітну інформацію та ідеї».

Нагадаємо, указ президента щодо телеканалів був підписаний 2 лютого.