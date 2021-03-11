Туреччина почала вимагати від мандрівників заповнювати е-анкети 14:08
Закриття опозиційних каналів в Україні – В ООН дали коментар 13:40
У Чорному морі затонув корабель з українськими моряками 12:38
Українців попередили про опади у вигляді мокрого снігу 12:01
YouTube почне брати податки з не американських блогерів 10:21
Не здали гроші - У дитячому садку Чернівців покарали дитину 08:28
У Флориді жителі святкують повернення до звичного життя 13:34
В організації стурбовані такому ходу подій.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що закриття в Україні за рішенням президента Володимира Зеленського опозиційних каналів NewsOne, Zik і 112 є порушенням прав людини.
Так, в ООН висловили стурбованість з приводу такого ходу подій, наголосивши, що відповідне рішення президента може вплинути на свободу вираження поглядів в країні.
Глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер наголосила, що «держави зобов'язані поважати, захищати і забезпечувати право на свободу вираження поглядів, в тому числі право шукати, отримувати і поширювати різноманітну інформацію та ідеї».
Нагадаємо, указ президента щодо телеканалів був підписаний 2 лютого.
14:08: Туреччина почала вимагати від мандрівників заповнювати е-анкети
13:40: Закриття опозиційних каналів в Україні – В ООН дали коментар
12:38: У Чорному морі затонув корабель з українськими моряками
12:01: Українців попередили про опади у вигляді мокрого снігу
10:21: YouTube почне брати податки з не американських блогерів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.