В Україні розпочались перевірки сімейних лікарів

Аня Мартинюк 11 березня 2021, 13:14

Чи всі сімейні лікарі добросовісно виконують роботу за надвисоку зарплату.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 березня, стало відомо, що Нацслужба здоров'я починає перевіряти сімейних лікарів. Про це розповів глава НСЗУ Андрій Віленський.

«Період адаптації до нових правил гри для сімейної медицини завершується», - зазначив він.

За словами Віленського, деякі сімейні лікарі дотримуються всіх правил, а деякі просто отримують втричі більшу зарплату, а ставлення до пацієнта не змінили.

«Перші організовані візити були іноді шоком для закладів, вони були здивовані, що все видно. Коли ми приїжджаємо, а безбар'єрного входу для пацієнтів немає. Він повинен бачити всю інформацію на видному місці, щоб зрозуміти, який графік роботи медустанови, а цього немає», - додав він.

У разі виявлення порушень збоку сімейних лікарів їм припиняються виплати. Також з такими лікарями розривають договір. Є й інші міри, м'якіші, зокрема санкції.