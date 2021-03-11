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На жаль, не обійшлось без жертв.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 березня, у Чорному морі затонув російський суховантаж Volgo Balt 179. На його борту знаходилось 13 членів екіпажу. Всі – громадяни України. З них 12 чоловіків і одна жінка.
Відомо, що 10 моряків вдалось врятувати, 2 загинули, один залишається зниклим безвісти. За попередніми даними, моряки подали сигнал тривоги рано вранці. Вони повідомили, що залишають корабель. Рятувальна операція розпочалась миттєво.
Наразі відомо, що корабель затонув неподалік узбережжя Румунії.
14:08: Туреччина почала вимагати від мандрівників заповнювати е-анкети
13:40: Закриття опозиційних каналів в Україні – В ООН дали коментар
12:38: У Чорному морі затонув корабель з українськими моряками
12:01: Українців попередили про опади у вигляді мокрого снігу
10:21: YouTube почне брати податки з не американських блогерів
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