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У Чорному морі затонув корабель з українськими моряками

Аня Мартинюк 11 березня 2021, 12:38
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У Чорному морі затонув корабель з українськими моряками

На жаль, не обійшлось без жертв. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 березня, у Чорному морі затонув російський суховантаж Volgo Balt 179. На його борту знаходилось 13 членів екіпажу. Всі – громадяни України. З них 12 чоловіків і одна жінка.

Відомо, що 10 моряків вдалось врятувати, 2 загинули, один залишається зниклим безвісти. За попередніми даними, моряки подали сигнал тривоги рано вранці. Вони повідомили, що залишають корабель. Рятувальна операція розпочалась миттєво. 

Наразі відомо, що корабель затонув неподалік узбережжя Румунії.

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