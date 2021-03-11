У Чорному морі затонув корабель з українськими моряками

Аня Мартинюк 11 березня 2021, 12:38

На жаль, не обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 березня, у Чорному морі затонув російський суховантаж Volgo Balt 179. На його борту знаходилось 13 членів екіпажу. Всі – громадяни України. З них 12 чоловіків і одна жінка.

Відомо, що 10 моряків вдалось врятувати, 2 загинули, один залишається зниклим безвісти. За попередніми даними, моряки подали сигнал тривоги рано вранці. Вони повідомили, що залишають корабель. Рятувальна операція розпочалась миттєво.

Наразі відомо, що корабель затонув неподалік узбережжя Румунії.