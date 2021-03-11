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За ними слідує весняне потепління.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 березня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що в останній робочий день тижня атмосферний фронт принесе в Україну сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу. На Заході країни переважатиме дощ та мокрий сніг.
«До Харківщини, Дніпропетровщини волога повітряна маса дійде хіба аж пізно ввечері чи вже 13-го березня. Крим, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина завтра втримаються від опадів», - додала Діденко.
Вітер в Україні очікується сильний, до штормових поривів. Стовпчики термометрів покажуть 12 березня близько нуля градусів, на Сході до -3 градусів, у західній частині поступово теплішатиме до +4+7 градусів.
У Києві йтиме сніг, іноді мокрий сніг. На вихідних очікується потепління.
12:38: У Чорному морі затонув корабель з українськими моряками
12:01: Українців попередили про опади у вигляді мокрого снігу
10:21: YouTube почне брати податки з не американських блогерів
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