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Українців попередили про опади у вигляді мокрого снігу

Аня Мартинюк 11 березня 2021, 12:01
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Українців попередили про опади у вигляді мокрого снігу

За ними слідує весняне потепління.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 березня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що в останній робочий день тижня атмосферний фронт принесе в Україну сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу. На Заході країни переважатиме дощ та мокрий сніг.

«До Харківщини, Дніпропетровщини волога повітряна маса дійде хіба аж пізно ввечері чи вже 13-го березня. Крим, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина завтра втримаються від опадів», - додала Діденко.

Вітер в Україні очікується сильний, до штормових поривів. Стовпчики термометрів покажуть 12 березня близько нуля градусів, на Сході до -3 градусів, у західній частині поступово теплішатиме до +4+7 градусів.

У Києві йтиме сніг, іноді мокрий сніг. На вихідних очікується потепління.

 

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