За мордування – Рівненську стоматологиню судитимуть

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Одіозна Інна Кравчук не співпрацює зі слідством.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 березня, рівненські ЗМІ повідомили, що дитячий лікар-стоматолог Інна Кравчук не співпрацює зі слідством. Відомо, що дізнавачі Рівненського районного управління поліції закінчили досудове розслідування. Матеріали кримінального провадження скерували до суду.
Нагадаємо, 29-річну Інну Кравчук обвинувачують у побоях, мордуванні та завданні умисного легкого тілесного ушкодження малолітнім.
Стоматологині повідомили про підозру за 4 фактами вчинених кримінальних проступків: частиною 1 статей 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 126 (побої, мордування) КК України.
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