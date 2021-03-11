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За мордування – Рівненську стоматологиню судитимуть

Аня Мартинюк 11 березня 2021, 11:34
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За мордування – Рівненську стоматологиню судитимуть

Одіозна Інна Кравчук не співпрацює зі слідством.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 березня, рівненські ЗМІ повідомили, що дитячий лікар-стоматолог Інна Кравчук не співпрацює зі слідством. Відомо, що дізнавачі Рівненського районного управління поліції закінчили досудове розслідування. Матеріали кримінального провадження скерували до суду.

Нагадаємо, 29-річну Інну Кравчук обвинувачують у побоях, мордуванні та завданні умисного легкого тілесного ушкодження малолітнім.

Стоматологині повідомили про підозру за 4 фактами вчинених кримінальних проступків: частиною 1 статей 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 126 (побої, мордування) КК України.

 

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