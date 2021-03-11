Журналісти показали будинок Тіни Кароль

YouTube почне брати податки з не американських блогерів 10:21
Не здали гроші - У дитячому садку Чернівців покарали дитину 08:28
У Флориді жителі святкують повернення до звичного життя 13:34
Українці дивляться багато російського телебачення - Ткаченко 13:40
Зеленський заявив про бажання особисто зустрітися з Путіним 12:11
Переведення годинників в Україні – Рада виступила з новою ідеєю 09:46
Королева Єлизавета проведе переговори на тлі інтерв’ю Гаррі та Меган 09:07
У маєтку співачка живе з сином Веніаміном.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти на тлі новини про покупку Тіною Кароль землі в Карпатах для сина Веніаміна, вирішили нагадати, де живе артистка прямо зараз.
Так, її маєток на понад 20 соток в селі Зазим'я під Києвом показали з висоти пташиного польоту. Місцевість у селі миловидна, є ліс, однак його почали активно вирубувати для нових забудов.
Стало відомо, що кароль розширила свій двір. Котедж співачки має площу близько 350 кв. м. Великий гараж вміщає три автомобілі.
10:21: YouTube почне брати податки з не американських блогерів
08:28: Не здали гроші - У дитячому садку Чернівців покарали дитину
13:34: У Флориді жителі святкують повернення до звичного життя
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.