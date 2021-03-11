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Журналісти показали будинок Тіни Кароль

Аня Мартинюк 11 березня 2021, 10:58
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Журналісти показали будинок Тіни Кароль

У маєтку співачка живе з сином Веніаміном.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти на тлі новини про покупку Тіною Кароль землі в Карпатах для сина Веніаміна, вирішили нагадати, де живе артистка прямо зараз.

Так, її маєток на понад 20 соток в селі Зазим'я під Києвом показали з висоти пташиного польоту. Місцевість у селі миловидна, є ліс, однак його почали активно вирубувати для нових забудов. 

Стало відомо, що кароль розширила свій двір. Котедж співачки має площу близько 350 кв. м.  Великий гараж вміщає три автомобілі.

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