YouTube почне брати податки з не американських блогерів

Аня Мартинюк 11 березня 2021, 10:21

Стало відомо, чим загрожує відмова сплатити податок.

Новину передає «Преса України».

На сторінці підтримки YouTube з'явилась інформація про те, що уже цього літа блогери почнуть платити податки в казну США. В тому числі ті, які знаходяться за межами Сполучених Штатів, однак їх ролики переглядають безпосередньо у США.

В результаті до кінця травня блогерам потрібно надати компанії всю необхідну податкову інформацію. У разі відмови блогером подавати таку інформацію, його дохід автоматично буде зменшений на 24%.

«Блогери за межами США: якщо ви відправляєте податкову інформацію в США, ставки утримання становлять від 0 до 30% від доходів, отриманих вами від глядачів в США, і залежать від того, чи має ваша країна відносини податкового угоди з США», - пояснили в YouTube.

Американські блогери не платитимуть податок, якщо вони надали дійсну податкову інформацію.