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Стало відомо, чим загрожує відмова сплатити податок.
Новину передає «Преса України».
На сторінці підтримки YouTube з'явилась інформація про те, що уже цього літа блогери почнуть платити податки в казну США. В тому числі ті, які знаходяться за межами Сполучених Штатів, однак їх ролики переглядають безпосередньо у США.
В результаті до кінця травня блогерам потрібно надати компанії всю необхідну податкову інформацію. У разі відмови блогером подавати таку інформацію, його дохід автоматично буде зменшений на 24%.
«Блогери за межами США: якщо ви відправляєте податкову інформацію в США, ставки утримання становлять від 0 до 30% від доходів, отриманих вами від глядачів в США, і залежать від того, чи має ваша країна відносини податкового угоди з США», - пояснили в YouTube.
Американські блогери не платитимуть податок, якщо вони надали дійсну податкову інформацію.
10:21: YouTube почне брати податки з не американських блогерів
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