«Золота» доставка – Нова пошта вкотре підняла тарифи

Аня Мартинюк 11 березня 2021, 09:40

Українці відреагували на здорожчання доставки та нагадали про ще один недолік поштового оператора.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Нової пошти попередили про підвищення тарифів на доставку та упаковку. З 20 березня тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн, а тариф на упаковку - на 1-6 грн.

«Розуміючи всю складність економічної ситуації, пов'язаної з пандемією і карантинними обмеженнями, Нова пошта тривалий час свідомо не підвищувала тарифи. Ми працювали на межі можливостей і допомагали країні боротися з ковідом, купуючи медичне обладнання та засоби захисту для лікарень. Але ми змушені зробити незначне підвищення тарифів у зв'язку із зростанням цін на паливо, комунальні послуги, інфляцією тощо», - йдеться у повідомленні.

Клієнти Нової пошти почали писати коментарі з приводу змін. На офіційній сторінці Нової пошти у Фейсбук українці зазначили, що такий хід подій їм не до вподоби.

«Чула,що тарифи знову збільшать,то ж буду користуватися іншими операторами....», - зазначила Наталя Веселянська у коментарях.

Чимало клієнтів поштового оператора зауважили, що компанія працює не завжди добросовісно, змушуючи українців платити за доставку товарів більше, навмисно запаковуючи їх у більші упаковки, що автоматично збільшує вартість доставки.

«Я впевнена що мій товар, мною ж запакований, був би доставлений прекрасно з вашою допомогою, але без ваших картонок та нарахування лишніх кілограмів!((», - з’явилось у коментарях.

Відповідей на подібні коментарі представники Нової пошти не дали.