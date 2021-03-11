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В Україні 9084 нових хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 11 березня 2021, 09:03
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В Україні 9084 нових хворих на COVID-19

На жаль, побільшало й летальних випадків.

Новинй передає «Преса України».

Сьогодні, 11 березня, очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 9084 людини. З них 442 дитини та 348 медпрацівників.

Найбільше нових хворих у Києві – 853. На жаль, летальних випадків за добу 262. Разом з тим одужати вдалось 5330 людям.

Варто зазначити, що за добу була здійснена рекордна кількість тестувань - 106 464.

  

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