Не здали гроші - У дитячому садку Чернівців покарали дитину

Аня Мартинюк 11 березня 2021, 08:28

Через те, що батьки не здали гроші.

Новинй передає «Преса України».

Стало відомо про інцидент у дитячому садку №42 Чернівців. Тут одну із вихованок Маргариту не привітали з 8 Березня. Причина – її батьки не здали гроші на подарунок. В результаті останні звинуватили батьківський комітет в поборах і буллінгу.

Батько дівчинки Ігор Лесько зазначив, що співробітники дитсадка прислали йому фото, на якому діти граються подарунками, а його дочка сидить окремо без подарунка «покарана».

«Можна було вивести її з групи, зателефонувати і сказати «заберіть дитину раніше» або ще якось вирішити цю ситуацію педагогічно. А вони привітали при всіх, а моя дитина сиділа і плакала», - зазначив чоловік.

Ігор Лесько додав, що після розголосу йому зателефонували з департаменту освіти міськради та повідомили, що винні покарані. Зокрема, вихователька отримала догану.

На подію відреагували й в Офісі президента. Так, дівчинці передали подарунок.