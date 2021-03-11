Не здали гроші - У дитячому садку Чернівців покарали дитину 08:28
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Через те, що батьки не здали гроші.
Новинй передає «Преса України».
Стало відомо про інцидент у дитячому садку №42 Чернівців. Тут одну із вихованок Маргариту не привітали з 8 Березня. Причина – її батьки не здали гроші на подарунок. В результаті останні звинуватили батьківський комітет в поборах і буллінгу.
Батько дівчинки Ігор Лесько зазначив, що співробітники дитсадка прислали йому фото, на якому діти граються подарунками, а його дочка сидить окремо без подарунка «покарана».
«Можна було вивести її з групи, зателефонувати і сказати «заберіть дитину раніше» або ще якось вирішити цю ситуацію педагогічно. А вони привітали при всіх, а моя дитина сиділа і плакала», - зазначив чоловік.
Ігор Лесько додав, що після розголосу йому зателефонували з департаменту освіти міськради та повідомили, що винні покарані. Зокрема, вихователька отримала догану.
На подію відреагували й в Офісі президента. Так, дівчинці передали подарунок.
08:28: Не здали гроші - У дитячому садку Чернівців покарали дитину
13:34: У Флориді жителі святкують повернення до звичного життя
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