Билборды в Одессе и по всей Украине

zmxn 10 березня 2021, 01:34

Чтобы бренд был известным и пользовался спросом среди потребителей необходимо постоянно продвигать его. Для рекламирования следует задействовать все работающие площадки. Наружная реклама - не исключение. Крупногабаритные билборды в Одессе и удачно расположенные ситилайты помогут охватить широкую аудиторию, увеличить узнаваемость торговой марки и повысить спрос. Главное - доверить размещение наружной рекламы проверенной и опытной команде. Найти такую вы сможете в агентстве IDMedia.

Реклама на билбордах в Одессе главная составляющая в продвижении бизнеса

АйДиМедиа - компания, обеспечивающая 100% рекламное покрытие по регионам Украины. Это значит, что вы сумеете разместить баннер с рекламой именно в тех районах, где наблюдается повышенное число целевых потребителей. Агентство предлагает все возможные форматы во всех районах. Забронировать любую конструкцию можно в два клика - на сайте компании.

Задачи, которые может решить рекламный щит в Одессе

В IDMedia вы можете заказать размещение наружной рекламы для любых целей. Внешние носители помогут:

Вывести новый продукт на рынок. За счет массового охвата и оригинально оформленного дизайна, баннеры сумеют быстро привлечь к себе внимание прохожих и водителей. Как результат - появление интереса к новому товару;

Формирование лояльности. Потребители лучше доверяют компаниям, которые не скупятся на рекламу и оригинально оформляют баннеры. С помощью наружки можно улучшить репутацию бренда или повысить лояльность аудитории;

Повышение спроса на услуги. Чем чаще потребители получают информацию о конкретных услугах или товарах, тем выше вероятность того, что они воспользуются предложением;

Массовое информирование. Через наружку можно оповестить большое число жителей города. Поэтому ее всегда задействуют при проведении предвыборных кампаний.

Оригинальная реклама способна повысить уровень продаж, улучшить узнаваемость, сформировать нужное мнение о продукте и сделать его лидером на рынке. Главное - верно подобрать схему размещения рекламных предложений. Баннеры могут быть размещены точечно (в местах повышенного скопления ЦА) или линейно (вдоль трасс, прогулочных улиц). Эффективным считается размещение рекламы вокруг продвигаемой компании или магазина. Определить подходящую в конкретном случае схему сумеют сотрудники АйДиМедиа.

Если нужно размещение рекламы - обращайтесь в IDMedia

IDMedia - это свыше 10 лет опыта, обслуживание больше 800 населенных пунктов Украины, 100% рекламное покрытие и неоднократное получение статуса «Компания года», «Лидер отрасли» и «Выбор Страны». Все услуги компания предоставляет комплексно:

Подбор подходящих конструкций, определение схемы размещения рекламы;

Размещение выбранных щитов;

Контроль текущего состояние щитов.

Агентство предоставляет возможность забронировать рекламный щит независимо от того, где вы находитесь. Просто перейдите в каталог АйДиМедиа, выберите подходящие конструкции, изучите их характеристики (фото, описание) и оформите бронь. При необходимости вы всегда можете проконсультироваться с менеджером агентства. Он поможет подобрать подходящие в вашем случае щиты, обозначит особенности дальнейшей работы и ответит на все интересующие вас вопросы. Связаться с нами вы можете через мессенджеры АйДиМедиа, форму заявки на сайте или по телефону (044) 466 53 55.