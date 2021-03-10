Ілон Маск різко розбагатів на $25 млрд

Аня Мартинюк 10 березня 2021, 14:06

Всього за добу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 березня, стало відомо, що американський підприємець Ілон Маск розбагатів ще на 25 млрд доларів. Засновник Tesla та SpaceX примножив статки завдяки зростанню акцій своєї автомобілебудівної компанії. Вони за добу зросли на 20%.

Тепер Маск має на рахунку 174 млрд доларів. Нагадаємо, раніше Маск встиг побувати у рейтингу найбагатіших людей світу. А саме на першому місці з 185 мільярдами доларів.