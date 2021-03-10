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У Флориді жителі святкують повернення до звичного життя

Аня Мартинюк 10 березня 2021, 13:34
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У Флориді жителі святкують повернення до звичного життя

Перспективи щодо боротьби з пандемією COVID-19 у США продовжують покращуватися. 

Новину передає «Преса України».

За даними CGTN America, у СШа люди почали почувати себе максимально розслаблено на тлі пандемії. Зокрема у штаті Флорида місцеві жителі святкують повернення туризму та робочих місць після затяжних карантинних обмежень.

Тим часом влада закликає американців відмовитися від поїздок. Нагадаємо, станом на 10 березня у США 29 801 506 випадків захворювання на коронавірус. З них 540 574 летальних випадків.

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