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Перспективи щодо боротьби з пандемією COVID-19 у США продовжують покращуватися.
Новину передає «Преса України».
За даними CGTN America, у СШа люди почали почувати себе максимально розслаблено на тлі пандемії. Зокрема у штаті Флорида місцеві жителі святкують повернення туризму та робочих місць після затяжних карантинних обмежень.
Тим часом влада закликає американців відмовитися від поїздок. Нагадаємо, станом на 10 березня у США 29 801 506 випадків захворювання на коронавірус. З них 540 574 летальних випадків.
13:34: У Флориді жителі святкують повернення до звичного життя
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