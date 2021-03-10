У Росії можуть заборонити не лише Twitter

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Наразі користувачі жаліються на погану роботу соцмережі Twitter.
Новину передає «Преса України».
У Роскомнагляді повідомили, що Twitter – не єдина соцмережа, робота якої буде уповільнена на території РФ. Слідом за Twitter користувачі можуть відчути дискомфорт при перегляді й інших великих соцмереж. А саме в разі ігнорування законів РФ.
Наступний на черзі Facebook. Про це повідомили російські ЗМІ. Нагадаємо, у Росії уповільнили роботу Twitter через відмову видалити заборонений контент.
Наразі у користувачів не завантажуються картинки, довго завантажуються відео.
13:40: Українці дивляться багато російського телебачення - Ткаченко
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