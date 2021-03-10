У Росії можуть заборонити не лише Twitter

Аня Мартинюк 10 березня 2021, 11:04

Наразі користувачі жаліються на погану роботу соцмережі Twitter.

Новину передає «Преса України».

У Роскомнагляді повідомили, що Twitter – не єдина соцмережа, робота якої буде уповільнена на території РФ. Слідом за Twitter користувачі можуть відчути дискомфорт при перегляді й інших великих соцмереж. А саме в разі ігнорування законів РФ.

Наступний на черзі Facebook. Про це повідомили російські ЗМІ. Нагадаємо, у Росії уповільнили роботу Twitter через відмову видалити заборонений контент.

Наразі у користувачів не завантажуються картинки, довго завантажуються відео.