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У Росії можуть заборонити не лише Twitter

Аня Мартинюк 10 березня 2021, 11:04
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У Росії можуть заборонити не лише Twitter

Наразі користувачі жаліються на погану роботу соцмережі Twitter.

Новину передає «Преса України». 

У Роскомнагляді повідомили, що Twitter – не єдина соцмережа, робота якої буде уповільнена на території РФ. Слідом за Twitter користувачі можуть відчути дискомфорт при перегляді й інших великих соцмереж. А саме в разі ігнорування законів РФ.

Наступний на черзі Facebook. Про це повідомили російські ЗМІ. Нагадаємо, у Росії уповільнили роботу Twitter через відмову видалити заборонений контент.

Наразі у користувачів не завантажуються картинки, довго завантажуються відео.

 

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