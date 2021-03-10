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Гордон пророкує важкі випробування для України

Аня Мартинюк 10 березня 2021, 10:25
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Гордон пророкує важкі випробування для України

А саме 15 березня. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 10 березня, журналіст Дмитро Гордон заінтригував українців заявою про те, що у наступний понеділок, 15 березня, буде тяжкий день. За його словами, буде озвучена дуже важлива інформація.

Про це він заявив ефірі телеканалу «Україна 24».

«Я думаю про те, що нас попереду чекають нелегкі випробування ... 15 березня, понеділок, стане важким днем для українського суспільства, тому що я думаю, що інформація, яка буде озвучена 15 березня, стане історичною для України, і у вівторок ми це будемо обговорювати», - заявив журналіст.

Тим не менше він не уточнив, хто та що озвучить.

 

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