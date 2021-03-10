Вперше в історії робот зробив татуювання людині

Аня Мартинюк 10 березня 2021, 09:44

За допомогою робота.

Новину передає «Преса України».

Відомий тату-майстер з Нідерландів Уес Томас зробив татуювання телезірці Стійн Франсен. Однак дистанційно за допомогою робота з підтримкою 5G.

Робота розробляв і програмував лондонський технолог Ноель Дрю протягом декількох тижнів.

«Поки ми тестували робота чимало кабачків постраждало. Коли ми переконались, що робот не проткне голкою спражню людину, не починали», - пожартував він.

Ця історія є маркетинговомим трюком для телекомунікаційної мережі T-Mobile. Таким чином було прорекламовано покриття 5G. Тим не менше, 30-річна Стійн Франсен дійсно тепер має татуювання, яке зробив їй робот.