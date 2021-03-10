Вперше в історії робот зробив татуювання людині

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За допомогою робота.
Новину передає «Преса України».
Відомий тату-майстер з Нідерландів Уес Томас зробив татуювання телезірці Стійн Франсен. Однак дистанційно за допомогою робота з підтримкою 5G.
Робота розробляв і програмував лондонський технолог Ноель Дрю протягом декількох тижнів.
«Поки ми тестували робота чимало кабачків постраждало. Коли ми переконались, що робот не проткне голкою спражню людину, не починали», - пожартував він.
Ця історія є маркетинговомим трюком для телекомунікаційної мережі T-Mobile. Таким чином було прорекламовано покриття 5G. Тим не менше, 30-річна Стійн Франсен дійсно тепер має татуювання, яке зробив їй робот.
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