НБУ ослабив гривню до долара США

Аня Мартинюк 10 березня 2021, 09:09

Курс гривні до євро змінився на користь нацвалюти.

Новину передає «Преса України».

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Долар коштує 27,74 грн, що більше від попереднього встановленого банком курсу на 4 копійки.

Офіційний курс гривні до євро становить 32,97 грн. Євро здешевіло на 10 копійок.

Російський рубль коштує 0,374 грн. Тим часом готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 27,64 грн, продаж за 27,83 грн. Купівля євро проходить за 32,76 грн, продаж – за 33, 17 грн.