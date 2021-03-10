НБУ ослабив гривню до долара США

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Курс гривні до євро змінився на користь нацвалюти.
Новину передає «Преса України».
Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Долар коштує 27,74 грн, що більше від попереднього встановленого банком курсу на 4 копійки.
Офіційний курс гривні до євро становить 32,97 грн. Євро здешевіло на 10 копійок.
Російський рубль коштує 0,374 грн. Тим часом готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 27,64 грн, продаж за 27,83 грн. Купівля євро проходить за 32,76 грн, продаж – за 33, 17 грн.
13:40: Українці дивляться багато російського телебачення - Ткаченко
12:11: Зеленський заявив про бажання особисто зустрітися з Путіним
09:46: Переведення годинників в Україні – Рада виступила з новою ідеєю
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