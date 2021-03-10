Французів вакцинуватимуть від Covid-19 ветеринари

Аня Мартинюк 10 березня 2021, 08:31

З такою ідеєю виступив депутат.

Новину передає «Преса України».

Французький депутат національного парламенту Лоїк Домбреваль озвучив цікаву ідею. Він пропонує залучити до вакцинації від коронавірусу ветеринарів. А саме на добровільних засадах і у випадку потреби.

«Я пропоную Олів'є Верани (міністр охорони здоров'я - Ред.), що ветеринари можуть бути залучені до проведення вакцинації проти Covid-19, якщо виникне нестача фахівців», - пояснив він.

Варто зазначити, що Домбреваль сам за освітою ветеринар. За його словами, в Канаді, США та Аргентині представників його професії уже залучили до вакцинації.