Французів вакцинуватимуть від Covid-19 ветеринари

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З такою ідеєю виступив депутат.
Новину передає «Преса України».
Французький депутат національного парламенту Лоїк Домбреваль озвучив цікаву ідею. Він пропонує залучити до вакцинації від коронавірусу ветеринарів. А саме на добровільних засадах і у випадку потреби.
«Я пропоную Олів'є Верани (міністр охорони здоров'я - Ред.), що ветеринари можуть бути залучені до проведення вакцинації проти Covid-19, якщо виникне нестача фахівців», - пояснив він.
Варто зазначити, що Домбреваль сам за освітою ветеринар. За його словами, в Канаді, США та Аргентині представників його професії уже залучили до вакцинації.
13:40: Українці дивляться багато російського телебачення - Ткаченко
12:11: Зеленський заявив про бажання особисто зустрітися з Путіним
09:46: Переведення годинників в Україні – Рада виступила з новою ідеєю
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