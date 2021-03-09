Лучшие изобретения за последние 70 лет

zmxn 09 березня 2021, 14:24

Между 1950-ми годами прошлого века и сегодняшним днем научные и технологические инновации произвели революцию в обществе, и это касается всех сфер жизни. Многие открытия произошли случайно, другие проекты были долгими, но все они внесли неоценимый вклад в науку и в дальнейшее существование человечества.

1954: Микроволновка

В 1945 году Перси Спенсер, сотрудник ВПК Raytheon, совершенно случайно обращает внимание на то, что под действием магнетрона в его кармане растаяла шоколадная конфета. Заинтригованный Перси начинает экспериментировать и через 10 лет патентует первую микроволновую печь, без которой сейчас трудно представить среднестатистическую кухню.

1956: Первый компьютерный винчестер

IBM выпускает компьютерный жесткий диск, величиной с холодильник, который представляет собой накопитель на магнитных дисках. До того времени файлы хранились на бобинах магнитной ленты, или же на бумаге.

1960: Кардиостимулятор

В 56 году прошлого века Уилсон Грейтбатч по ошибке присоединил бракованный резистор к изобретенному им записывающему сердцебиение устройству. При срабатывании схемы выяснилось, что механизм может управлять ритмом. Так, благодаря ошибке, был запатентован кардиостимулятор и в 1960 году он был имплантирован человеку.

1967: Операция коронарного шунтирования

Врач Рене Фавалоро проводит первую инновационную операцию коронарного шунтирования с использованием аутовенозных шунтов. Благодаря этому методу число смертей от болезней сердца в США сократилось почти на 50%.

1970: Оптоволокно

Из сверхчистого стекла ученые создают волокно, обладающее отличной пропускной способностью света настолько, что его можно использовать для телекоммуникаций.

1972: Электронное зажигание

«Крайслер» – первопроходец эры электронных узлов в механизмах автомобилей. Тогда это было электронное зажигание, сейчас – АБС, автоматическая коробка передач и подушки безопасности.

1974: Штрих-код

Блок жвачки «Ригли Сочные Фрукты» – первый продукт, на котором было проверено действие штрих-кода при считывании сканером. С тех пор они стали отраслевым стандартом для хранения ценовой информации в продуктовых магазинах.

1983: Microsoft Word

Мультиинструмент Word, прародитель текстового процессора для редактирования текста Microsoft Word, впервые появляется в ноябре 1983. Программа Word используется при помощи мыши, имеет функцию отмены ввода текста, отражает жирный, курсивный и подчеркнутый текст, чем выгодно отличается от конкурентов.

1988: Интернет вирус

2 ноября, за 15 часов использования программы «Червь Морриса», были заражены более двух тысяч компьютеров, и большинство из них не поддавались лечению. Так с помощью вирусной программы, для которой не требуется никакого оборудования для передачи данных, Роберт Моррис иллюстрирует уязвимости в удаленно подключенных компьютерах. Гений Морриса оценили по заслугам: он стал первым человеком, которого судили и осудили в соответствии с Законом «О компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях» 1984 года.

1991: Linux

В раннем веб-мире, где доминировали Microsoft и Apple, Linux была новой и мощной идеей. Выпущенная осенью 1991 году Линусом Торвальдсом, операционная система, включая ядро Linux, считается одним из важнейших примеров программного обеспечения с открытым кодом.

1994: RQ-1 Predator Drone

Впервые в небе над пустыней Мохаве проводятся летные испытания беспилотника RQ-1 Predator. С тех пор дроны навсегда изменили способ ведения боевых действий.

1998: Международная космическая станция

20 ноября 1998 года функциональный грузовой блок, он же «Заря», стартовал в космос как первая часть того, что впоследствии станет Международной космической станцией. МКС является свидетельством того, что человечество может достичь при совместном сотрудничестве.

1999: Версия Bluetooth 1.0

Сейчас Bluetooth есть почти в каждом гаджете, а первая версия беспроводной передачи данных появилась более 20 лет назад.

2004: Facebook

В феврале 2004 года студент Гарварда Марк Цукерберг запускает «Thefacebook.com», веб-сайт, первоначально ограниченный учащимися его университета. К своему 10-летнему юбилею Facebook в среднем ежемесячно посещали 1,23 миллиарда пользователей – 17% всего населения планеты. А в 2018 году Цукерберга вызывают для дачи показаний перед Конгрессом США в деле о том, как взломанные персональные данные с сайта и таргетированная реклама Facebook были использованы для вмешательства в президентские выборы 2016 года. Сейчас Facebook – одна из самых популярных социальных сетей мира.

2006: Wii

Выпущенная Nintendo в ноябре 2006 года, игровая консоль оснащена уникальными беспроводными контроллерами, распознающими движения игроков. Это событие стало первым шагом к развитию виртуальной реальности.

2007: iPhone

Американский изобретатель Стивен Пол Джобс представляет смартфон Apple, первый американский «умный телефон» с сенсорным управлением.

2010: Siri

Цифровой помощник Apple выпущен как приложение для iOS. Пользователи могут запрашивать информацию и управлять телефоном просто разговаривая со своим iPhone. Хотя версия Siri 1.0 «глючила» и имела трудности с пониманием некоторых голосов и акцентов, она официально была интегрирована в iPhone 4s в октябре 2011 года, и с тех пор несколько раз обновлена. Впоследствии программное обеспечение было улучшено, увеличено количество языков для распознавания. Появление Siri стимулировало другие компании к созданию виртуальных голосовых помощников. В 2014 году появились приложения в Amazon (Alexa) и Microsoft (Cortana).

2016: Oculus Rift

В начале 2016 года была выпущена первая потребительская версия гарнитуры, созданная компанией Oculus VR, одним из основателей которой был Палмер Лаки. Экраны высокого разрешения на внутренней стороне очков проецируют стереоскопические изображения, которые имитируют нормальное зрение и убеждают мозг пользователя в том, что он видит что-то реальное: будь-то исследование Марса с помощью одобренного НАСА приложения Mars 2030 или посещение одного из казино Макао в PokerStars VR. Хотя гарнитура разрабатывалась как игровое дополнение, позже она была адаптирована для использования в образовательных программах для медиков, водителей и пилотов.

2018: металлическая 3D печать

3D печать металлических деталей по праву считается революционным открытием. В Украине уже есть 3D печать металлами по технологии выборочного лазерного спекания. Это позволяет ускорить производство, изготовить сверхлегкие, прочные детали такой формы, которая недоступна обычным станкам.

2019: e-Dumper

Первый электрический грузовой автомобиль. Вопреки распространенному мнению, что электромобили могут быть только легковыми, в 2019 году был создан грузовик, который достойно прошел испытания. Это – революционный шаг в мероприятиях по улучшению экологии.

2021: ...

…... мы все еще ждем результатов очень скоро.