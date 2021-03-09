В Україні не планують вводити паспорт вакцинації

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Про це заявив Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 березня, міністр МОЗ Максим Степанов заявив, що поки в країні не планують вводити паспорти вакцинації. Принаймні до того часу, поки не буде забезпечений широкий доступ населення до вакцини.
Він додав, що уряд побоюється з приводу того, що такий паспорт може дискримінувати людей, у яких є протипоказання до вакцини.
«Ми відстежуємо все, що відбувається в світі, але поки обережно ставимося до планів окремих країн ЄС ввести так звані «паспорта вакцинації». Основне побоювання - щоб не було соціальної сегрегації. У нас є люди, які не можуть взагалі вакцинуватися за станом здоров'я, так як у них алергічні реакції. Ми будемо жорстко відстоювати їх інтереси, щоб не було утиску прав людини», - наголосив Степанов.
Він нагадав, що наразі жодна з країн не вимагає від мандрівників паспортів вакцинації.
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