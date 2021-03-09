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Попри відключення опозиційних телеканалів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 березня, відбувся форум «Україна 30. Культура. Медіа. Туризм». На ньому виступив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словами, українці дивляться багато російського телебачення.
«Ми знаємо, що навіть якщо закриті інформаційні канали Медведчука, українці активно дивляться, не тільки через соцмережі, російське телебачення. Доступ до нього досить значний», - заявив він.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський дав добро відключенню від мовлення опозиційних каналів 112, NewsOne і ZIK. Згодом канали об'єдналися в один «Прямий незалежний». Проте і він був відключений.
13:40: Українці дивляться багато російського телебачення - Ткаченко
12:11: Зеленський заявив про бажання особисто зустрітися з Путіним
09:46: Переведення годинників в Україні – Рада виступила з новою ідеєю
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