Зеленський заявив про бажання особисто зустрітися з Путіним

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А також з іншими лідерами країн Нормандської четвірки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 березня, український лідер Володимир Зеленський заявив, що готується до зустрічі Нормандської четвірки. Президент додав, що якщо вона не відбудеться, він проведе зустріч з кожним лідером з країн окремо. В тому числі з лідером Кремля Володимиром Путіним.
Така заява прозвучала в ході прес-конференції на форумі «Україна 30. кульутра. Медіа. Туризм».
«Я від себе скажу, і я це сказав нашим західним партнерам: буде зустріч в нормандському форматі - я знайду формат, коли зустрінуся з кожним з цих лідерів "нормандської четвірки". Як кажуть, якщо гора не йде до Магомеда, то нічого страшного - значить, я зустрінуся з кожним окремо», - зазначив Зеленський.
Він пообіцяв, що рішення цього питання не відкладатиме, адже воно нагальне.
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