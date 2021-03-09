Зеленський заявив про бажання особисто зустрітися з Путіним

Аня Мартинюк 09 березня 2021, 12:11

А також з іншими лідерами країн Нормандської четвірки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 березня, український лідер Володимир Зеленський заявив, що готується до зустрічі Нормандської четвірки. Президент додав, що якщо вона не відбудеться, він проведе зустріч з кожним лідером з країн окремо. В тому числі з лідером Кремля Володимиром Путіним.

Така заява прозвучала в ході прес-конференції на форумі «Україна 30. кульутра. Медіа. Туризм».

«Я від себе скажу, і я це сказав нашим західним партнерам: буде зустріч в нормандському форматі - я знайду формат, коли зустрінуся з кожним з цих лідерів "нормандської четвірки". Як кажуть, якщо гора не йде до Магомеда, то нічого страшного - значить, я зустрінуся з кожним окремо», - зазначив Зеленський.

Він пообіцяв, що рішення цього питання не відкладатиме, адже воно нагальне.