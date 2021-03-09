Вакцинація в Україні йде повільно – Степанов

Аня Мартинюк 09 березня 2021, 10:18

Очільник МОЗ зазначив, що не розраховував на такий хід подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 березня, голова МОЗ Максим Степанов заявив під час брифінгу, що вакцинація від смертоносного китайського вірусу йде втричі повільніше, ніж планувалося.

Міністр заявив, що він бажає прискорити темпи вакцинації. Степанов додав, що в Україні 19 118 людей отримали вакцину.

«Мене не влаштовують ці цифри. Я інше ставив завдання по темпам вакцинації, розуміючи, що ми каскадним шляхом розгортаємо цю вакцинацію. На кінець поточного тижня ми повинні були вийти на 10 тисяч осіб на добу ... Ви бачите, що ми вийшли на трохи більше ніж три тисяч», - заявив Степанов.

Міністр наголосив, що в країні спостерігається антивакцинна істерія, яку розпочали самі люди. Степанов закликав не реагувати на заяви про те, що вакцина не корисна.