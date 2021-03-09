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Переведення годинників в Україні – Рада виступила з новою ідеєю

Аня Мартинюк 09 березня 2021, 09:46
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Переведення годинників в Україні – Рада виступила з новою ідеєю

Органи місцевого самоврядування вирішуватимуть самі, коли розпочинати робочий день. 

Новину передає «Преса України».

Перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що ВРУ планує дозволити українцям жити за різними робочими графіками у зв'язку із запланованим скасуванням переведення годинників на літній та зимовий час.

Зокрема органи місцевого самоврядування самі вирішуватимуть, чи змінювати початок робочого дня.

Руслан Стефанчук наголосив, що при цьому на всій території країни діятиме київський час.

  

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