Королева Єлизавета проведе переговори на тлі інтерв’ю Гаррі та Меган

Аня Мартинюк 09 березня 2021, 09:07

У Букінгемському палаці не абияк знервувались з приводу одкровень колишних членів королівської сім'ї.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 березня, стало відомо, що британська королева Єлизавета вирішила провести переговори на тлі виходу скандального інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл.

Як відомо, Маркл розповіла про суїцидальні думки, родичів расистів та повідала інші одкровення про життя у королівській сім'ї. Колишня актриса описала себе як наївно непідготовленою до життя в королівській сім'ї. За її словами, їй відмовили у допомозі внаслідок кризи психічного здоров’я, а також члени королівської сім'ї були занепокоєні з приводу кольору шкіри її тоді ще майбутнього сина Арчі.

Британські газети у вівторок повідомили про сум'яття в Королівській родині, однак Букінгемський палац ще не дав офіційної відповіді на інтерв'ю.