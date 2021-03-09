Ізраїль не дасть зелене світло вакцині Covishield

Аня Мартинюк 09 березня 2021, 08:34

Як відомо, цим препаратом вакцинують українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 березня, стало відомо, що наразі відбуваються переговори щодо введення паспортів вакцинації. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук відзначив, що Україна та Ізраїль обговорюють питання про введення паспортів вакцинації з метою туризму.

Однак Ізраїль не хоче схвалювати індійську вакцину Covishield, яку наразі отримують українці.

«Ми над цим питанням працюємо спільно і будемо приймати найближчим часом рішення. У Ізраїлі безперечно високий рівень вакцинації, сьогодні вони колють фактично тільки дві вакцини - Pfizer і Moderna. Сьогодні як раз були переговори щодо взаємного визнання так званих паспортів вакцинації. У нас з цим поки що проблеми, оскільки ті вакцини, які застосовуються українським урядом, Ізраїль поки не збирається схвалювати», - заявив посол.

До слова, в Ізраїлі вакцинованим громадянам дозволили перебувати всередині кафе та ресторанів.