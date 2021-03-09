Ізраїль не дасть зелене світло вакцині Covishield

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Як відомо, цим препаратом вакцинують українців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 березня, стало відомо, що наразі відбуваються переговори щодо введення паспортів вакцинації. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук відзначив, що Україна та Ізраїль обговорюють питання про введення паспортів вакцинації з метою туризму.
Однак Ізраїль не хоче схвалювати індійську вакцину Covishield, яку наразі отримують українці.
«Ми над цим питанням працюємо спільно і будемо приймати найближчим часом рішення. У Ізраїлі безперечно високий рівень вакцинації, сьогодні вони колють фактично тільки дві вакцини - Pfizer і Moderna. Сьогодні як раз були переговори щодо взаємного визнання так званих паспортів вакцинації. У нас з цим поки що проблеми, оскільки ті вакцини, які застосовуються українським урядом, Ізраїль поки не збирається схвалювати», - заявив посол.
До слова, в Ізраїлі вакцинованим громадянам дозволили перебувати всередині кафе та ресторанів.
13:37: Міністерство інфраструктури оригінально привітало жінок зі святом
13:15: З нагоди 8 березня – У Києві продають букети за 20 000 гривень
12:25: Українка Магучіх стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики
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