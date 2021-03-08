В усьому світі зростає кількість шлюбів з дітьми

Аня Мартинюк 08 березня 2021, 13:58

Через наслідки пандемії.

Новину передає «Преса України».

В Організації Об'єднаних Націй повідомили, що кількість дитячих шлюбів зростає тривожними темпами. За словами експертів, пандемія коронавірусу перевертає роки важко заробленого прогресу в утриманні молодих жінок у школі.

У звіті, опублікованому в понеділок, 8 березня, Дитячий фонд ООН зазначив, що ще 10 мільйонів дівчат цього десятиліття будуть під загрозою укладення шлюбу у віці до 18 років.

Генрієта Форе, виконавчий директор Unicef, заявила, що Covid-19 зробив і без того важку ситуацію ще гіршою. Як відомо, рання вагітність дівчаток часто буває ускладненою й приводить до летального результату. Ускладнення вагітності та пологи є основною причиною смерті у дівчат у віці від 15 до 19 років у країнах, що розвиваються.

Експерти стверджують, що пандемія посилила фактори, що обумовлюють дитячі шлюби, такі як відсутність освіти – дівчатка перестають ходити до школи та виходять заміж; економічні труднощі, смерть батьків.

Захисники дітей заявляють, що спостерігають сплеск дитячих шлюбів у тричі в таких країнах, як Непал, Індія, Бангладеш, Нігерія, Кенія, Ефіопія та Малаві.