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Жінкам нагадали, що їх день - кожен день.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 березня, міністр інфраструктури Владислав Криклій представив на своїй стоірнці у соцмережі оригінальну картингу з нагоди Міжнародного жіночого дня.
«Ваш день - кожен день», - йдеться у дописі до картинки – цифри 8 у вигляді автодороги.
Нагадаємо, в Україні спостерігається попит на квіти. Деякі букети, зокрема у Києві, коштують більше 20 тисяч гривень.
13:37: Міністерство інфраструктури оригінально привітало жінок зі святом
13:15: З нагоди 8 березня – У Києві продають букети за 20 000 гривень
12:25: Українка Магучіх стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики
10:57: Сексизм, це наша вина – Депутат «Слуги народу» з приводу 8 березня
10:14: У королівській сім'ї переймались через колір шкіри Арчі – Меган Маркл
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