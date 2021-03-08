Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Українка Магучіх стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики
  • ДТП у Польщі за участю українців – Названа причина трагедії
  • В Україні планують не переводити годинник

Міністерство інфраструктури оригінально привітало жінок зі святом

Аня Мартинюк 08 березня 2021, 13:37
Версія для друку
Міністерство інфраструктури оригінально привітало жінок зі святом

Жінкам нагадали, що їх день - кожен день.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 березня, міністр інфраструктури Владислав Криклій представив на своїй стоірнці у соцмережі оригінальну картингу з нагоди Міжнародного жіночого дня.

«Ваш день - кожен день», - йдеться у дописі до картинки – цифри 8 у вигляді автодороги. 

Опубликовано Владислав Криклій - Міністр інфраструктури України Понедельник, 8 марта 2021 г.

Нагадаємо, в Україні спостерігається попит на квіти. Деякі букети, зокрема у Києві, коштують більше 20 тисяч гривень.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції