Міністерство інфраструктури оригінально привітало жінок зі святом

Аня Мартинюк 08 березня 2021, 13:37

Жінкам нагадали, що їх день - кожен день.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 березня, міністр інфраструктури Владислав Криклій представив на своїй стоірнці у соцмережі оригінальну картингу з нагоди Міжнародного жіночого дня.

«Ваш день - кожен день», - йдеться у дописі до картинки – цифри 8 у вигляді автодороги.

Нагадаємо, в Україні спостерігається попит на квіти. Деякі букети, зокрема у Києві, коштують більше 20 тисяч гривень.