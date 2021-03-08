З нагоди 8 березня – У Києві продають букети за 20 000 гривень

Аня Мартинюк 08 березня 2021, 13:15

У столиці України також виник ажіотаж на квіти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 березня, у Міжнародний жіночий день у Києві можна придбати букет квітів за понад 20 тисяч гривень. Українські журналісти дізналися, що на столичному Бессарабському ринку вартість одного тюльпану становить 35 гривень, високої троянди - 85 гривень.

Деякі квіткові композиції пропонуються за 5330, 6740 та 20270 гривень. Тим не менше, найбільшим попитом користуються букети з трьох тюльпанів.