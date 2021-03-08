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У столиці України також виник ажіотаж на квіти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 березня, у Міжнародний жіночий день у Києві можна придбати букет квітів за понад 20 тисяч гривень. Українські журналісти дізналися, що на столичному Бессарабському ринку вартість одного тюльпану становить 35 гривень, високої троянди - 85 гривень.
Деякі квіткові композиції пропонуються за 5330, 6740 та 20270 гривень. Тим не менше, найбільшим попитом користуються букети з трьох тюльпанів.
13:37: Міністерство інфраструктури оригінально привітало жінок зі святом
13:15: З нагоди 8 березня – У Києві продають букети за 20 000 гривень
12:25: Українка Магучіх стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики
10:57: Сексизм, це наша вина – Депутат «Слуги народу» з приводу 8 березня
10:14: У королівській сім'ї переймались через колір шкіри Арчі – Меган Маркл
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