В Одесі виник ажіотаж на квіти

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Чоловіки, бажаючи привітати жінок зі святом весни, вишикувались у довгі черги.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 березня, у Міжнародний жіночий день, в Одесі чоловіки вишикувались у довгі черги за квітами. Очевидно, що така картина спостерігається й в інших містах країни.
Так, у Мережі, а саме в Telegram-каналі XYDESSA, з'явилось відео з місця події. На ньому видно довгу чергу за квітами й більшість покупців без захисних масок.
13:15: З нагоди 8 березня – У Києві продають букети за 20 000 гривень
12:25: Українка Магучіх стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики
10:57: Сексизм, це наша вина – Депутат «Слуги народу» з приводу 8 березня
10:14: У королівській сім'ї переймались через колір шкіри Арчі – Меган Маркл
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