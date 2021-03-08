В Одесі виник ажіотаж на квіти

Аня Мартинюк 08 березня 2021, 12:52

Чоловіки, бажаючи привітати жінок зі святом весни, вишикувались у довгі черги.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 березня, у Міжнародний жіночий день, в Одесі чоловіки вишикувались у довгі черги за квітами. Очевидно, що така картина спостерігається й в інших містах країни.

Так, у Мережі, а саме в Telegram-каналі XYDESSA, з'явилось відео з місця події. На ньому видно довгу чергу за квітами й більшість покупців без захисних масок.