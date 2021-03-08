Интересные гаджеты, которые выйдут в 2021 году

zmxn 07 березня 2021, 12:34

В 2020 году появилось несколько сногсшибательных технологий и гаджетов с функциями следующего поколения. Как всегда, на горизонте есть что-то новое, так как в 2021 году появятся новые гаджеты, которые оправдают ожидание в этом году. В этом году появятся новые технологии, касающиеся игр, мобильной индустрии, устройств для умных домов и других замечательных гаджетов. Все это приводит к улучшению нашей жизни, повышению уровня технологий в наших домах и улучшению программного обеспечения новых телефонов. Например, новые обновления на выходящих телефонах улучшают игровой процесс для онлайн игр, таких как Animal Crossing, игровые автоматы, Among us, Minecraft.

Игровой ПК MSI MEG Aegis Ti5

Если вы ищете новый выдающийся гаджет, игровой ПК MSI MEG Aegis Ti5 воплощает в себе научно-фантастический , который будет отлично смотреться на вашем рабочем столе. Его дизайн в стиле головы робота выглядит так, как будто он выскочит и двинется в любой момент, но истинная красота заключается в его многочисленных невероятных особенностях. Сюда входит видеокарта NVIDIA RTX 3080 для изображений, которые оживают прямо у вас на глазах. Кроме того, MSI MEG Aegis Ti5 имеет функцию шумоподавления на базе искусственного интеллекта. Эта функция фильтрует любой фоновый шум, например окружающий мир игроков.

Беговая дорожка Virtuix Omni One VR

Что вам нужно, чтобы сделать ваш домашний опыт виртуальной реальности максимально комфортным, так это иметь возможность перемещаться повсюду. С беговой дорожкой Virtuix Omni One VR вы можете это сделать. Фактически, эта домашняя беговая дорожка VR позволяет вам двигаться вверх, вниз, из стороны в сторону и на все 360 градусов. Более того, он может даже определить, приседаете ли вы или стоите на коленях, как вы, вероятно, делаете во время игр. Кроме того, Virtuix Omni не займет много места в вашем доме.

Умные часы OnePlus

OnePlus уже довольно давно доминирует на арене смартфонов. В 2021 году китайский производитель оригинального оборудования собирается выйти на новый уровень с ожидаемым выпуском умных часов. Генеральный директор компании Пит Лау, подтверждает, что умные часы OnePlus появятся в начале 2021 года. На данный момент мало что известно о специфике умных часов, но одно можно сказать наверняка: они будут обладать высокими техническими характеристиками и функциями точно так же, как OnePlus Buds, который дает им хорошее преимущество перед своим конкурентам. Умные часы OP могут иметь набор микросхем Qualcomm в паре с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти.

Samsung Galaxy Buds Pro

Технологичные наушники Samsung скоро появятся на рынке, и они обязательно попадут в список, которого стоит ожидать в начале 2021 года - Sony, Sennheiser и Bose тоже разрабатывают свои собственные версии. Samsung Galaxy Buds Pro, скорее всего, появятся вместе с долгожданной серией Galaxy S21. По разным источникам, наушники будут иметь рейтинг IPX7 по пыле- и водонепроницаемости, интеллектуальный активный контроль шума, трехмерный пространственный звук, 8 часов воспроизведения, которое можно продлить до 28 часов в зарядном футляре.

Xiaomi Mi 11 Pro

Интересный список гаджетов неполон без смартфона. Xiaomi Mi 11 Pro, который предлагает стать одним из самых мощных устройств на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 888. Телефон уже находится в поле зрения технических энтузиастов и людей, которые хотят получить телефон в 2021 году. Смартфон выделяется тем, что первым оснащен самым быстрым и мощным чипсетом Qualcomm, и, будет оснащен встроенной камерой под экраном 2K с частотой обновления 120 Гц. Mi 11 Pro будет приятно использовать с его дизайном экрана с четырьмя изгибами, особенно для людей, которые смотрят много мультимедийного контента на своих телефонах. Ожидается, что производительность камеры будет на высшем уровне, поскольку флагман Xiaomi на 2021 год будет оснащен основным объективом 108MP с технологией объединения пикселей 4-в-1 для четкой фотографии в любых условиях освещения.