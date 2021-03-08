Українка Магучіх стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики

Аня Мартинюк 08 березня 2021, 12:25

19-річна українка стрибає у висоту краще за всіх.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 7 березня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні. Чемпіонат проходив у польському Торуні.

У Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) відзначили, що 19-річна Магучіх показала результат 200 см. З цим результатом вона стала чемпіонкою Європи.

Варто зазначити, що Ярослава Магучіх стала наймолодшою чемпіонкою зимових континентальних першостей зі стрибків у висоту серед жінок. А саме у віці 19 років 256 днів.