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19-річна українка стрибає у висоту краще за всіх.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 7 березня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні. Чемпіонат проходив у польському Торуні.
У Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) відзначили, що 19-річна Магучіх показала результат 200 см. З цим результатом вона стала чемпіонкою Європи.
Варто зазначити, що Ярослава Магучіх стала наймолодшою чемпіонкою зимових континентальних першостей зі стрибків у висоту серед жінок. А саме у віці 19 років 256 днів.
13:15: З нагоди 8 березня – У Києві продають букети за 20 000 гривень
12:25: Українка Магучіх стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики
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