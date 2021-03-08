Ігор Мосійчук представив романтичне фото з дружиною

Аня Мартинюк 08 березня 2021, 11:42

З нагоди Міжнародного жіночого дня.

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат ВРУ від радикальної партії Ігор Мосійчук представив на своїй сторінці у соцмережі романтичний знімок з дружиною Владою. 48-річний політик привітав жінок з 8 березня.

«Дорогі жінки, дівчата з весною вас, з святом, з вашим Днем! В моєму житті жінки завжди відігравали особливу роль... Бабуся, мама мене виростили та виховали... Теща Ольга Георгіївна мудрий порадник і опора нашої родини... Донечка Христинка це моя радість та моє майбутнє... Дружина Влада вірний товариш та кохана жінка...Всіх пам’ятаю, люблю, шаную а дружину кохаю!» - зазначив він.

Дорогі жінки, дівчата з весною вас, з святом, з вашим Днем!???? В моєму житті жінки завжди відігравали особливу... Опубликовано Ігором Мосійчуком Воскресенье, 7 марта 2021 г.

Так, Мосійчук побажав всьому жіноцтву «море квітів, подарунків, теплих слів вітань». Навіть тим, хто не відзначає Міжнародний жіночий день. Інтернет-спільнота тим часом зауважила, що політик має гарний схудлий вигляд.