Ігор Мосійчук представив романтичне фото з дружиною

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З нагоди Міжнародного жіночого дня.
Новину передає «Преса України».
Колишній депутат ВРУ від радикальної партії Ігор Мосійчук представив на своїй сторінці у соцмережі романтичний знімок з дружиною Владою. 48-річний політик привітав жінок з 8 березня.
«Дорогі жінки, дівчата з весною вас, з святом, з вашим Днем! В моєму житті жінки завжди відігравали особливу роль... Бабуся, мама мене виростили та виховали... Теща Ольга Георгіївна мудрий порадник і опора нашої родини... Донечка Христинка це моя радість та моє майбутнє... Дружина Влада вірний товариш та кохана жінка...Всіх пам’ятаю, люблю, шаную а дружину кохаю!» - зазначив він.
Дорогі жінки, дівчата з весною вас, з святом, з вашим Днем!???? В моєму житті жінки завжди відігравали особливу...Опубликовано Ігором Мосійчуком Воскресенье, 7 марта 2021 г.
Так, Мосійчук побажав всьому жіноцтву «море квітів, подарунків, теплих слів вітань». Навіть тим, хто не відзначає Міжнародний жіночий день. Інтернет-спільнота тим часом зауважила, що політик має гарний схудлий вигляд.
13:15: З нагоди 8 березня – У Києві продають букети за 20 000 гривень
12:25: Українка Магучіх стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики
10:57: Сексизм, це наша вина – Депутат «Слуги народу» з приводу 8 березня
10:14: У королівській сім'ї переймались через колір шкіри Арчі – Меган Маркл
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