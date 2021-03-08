Сексизм, це наша вина – Депутат «Слуги народу» з приводу 8 березня

Аня Мартинюк 08 березня 2021, 10:57

Максим Бужанський залишив на своїй сторінці у соцмережі пост з приводу святкування Міжнародного жіночого дня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 березня, представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський привітав жінок зі святом.

«Сексизм, це наша вина! Кому не додарили квітів. Чи не додарили посмішок … Комусь просто не заглянули в очі, не встигли у цьому поспіху життя, застрягли в телефонах, пропустили найголовніше… І ось тоді, хтось у відповідь придумав цю дурницю, сексизм. Вірите, я не знаю, що це таке. І ніколи не хотів дізнатись … Не знати цих сексизмів, гендерних рівностей, всієї іншої маячні, вина, за яку лежить лише на нас, чоловіках», - зазначив він.

Сексизм, это наша вина! Кому то не додарили цветов. Не додарили улыбок. Кого то не дообняли, кого то не ценили, как... Опубликовано Максом Бужанским Воскресенье, 7 марта 2021 г.

Нардеп побажав усім бути щасливими, додавши, що з 8 березня йому знадобилося добряче подорослішати, щоб навчитися чекати той день, коли можна буде це сказати з задоволенням!