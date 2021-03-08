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Максим Бужанський залишив на своїй сторінці у соцмережі пост з приводу святкування Міжнародного жіночого дня.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 березня, представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський привітав жінок зі святом.
«Сексизм, це наша вина! Кому не додарили квітів. Чи не додарили посмішок … Комусь просто не заглянули в очі, не встигли у цьому поспіху життя, застрягли в телефонах, пропустили найголовніше… І ось тоді, хтось у відповідь придумав цю дурницю, сексизм. Вірите, я не знаю, що це таке. І ніколи не хотів дізнатись … Не знати цих сексизмів, гендерних рівностей, всієї іншої маячні, вина, за яку лежить лише на нас, чоловіках», - зазначив він.
Сексизм, это наша вина! Кому то не додарили цветов. Не додарили улыбок. Кого то не дообняли, кого то не ценили, как...Опубликовано Максом Бужанским Воскресенье, 7 марта 2021 г.
Нардеп побажав усім бути щасливими, додавши, що з 8 березня йому знадобилося добряче подорослішати, щоб навчитися чекати той день, коли можна буде це сказати з задоволенням!
10:57: Сексизм, це наша вина – Депутат «Слуги народу» з приводу 8 березня
10:14: У королівській сім'ї переймались через колір шкіри Арчі – Меган Маркл
08:32: Вакциновані українці матимуть відмітку у паспорті – Шмигаль
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