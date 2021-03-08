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Дружина принца Гаррі зробила гучну заяву.
Новину передає «Преса України».
Дружина принца Гаррі Меган Маркл дала відверте інтерв’ю відомій телеведучій Опрі Вінфрі. Як відомо, воно вийшло на американських телеканалах сьогодні, 8 березня.
Так, 39-річна Меган Маркл зізналась, що королівська сім'я сильно непокоїлась з приводу кольору шкіри її сина Арчі. За її словами, багатьох у Букінгемському палаці хвилювало, який колір шкіри матиме дитина, чи не буде вона занадто коричнева, коли народиться.
Меган Маркл додала, що такі розмови не увінчувались щасливим кінцем. Тим часом принц Гаррі додав, що такі розмови його дійсно шокували. Він назвав їх незручними та додав, що жоден член королівської сім'ї не виступив на підтримку Меган на тлі розмов про расизм у ЗМІ. Нагадаємо, мати Меган Маркл – афроамериканка.
10:57: Сексизм, це наша вина – Депутат «Слуги народу» з приводу 8 березня
10:14: У королівській сім'ї переймались через колір шкіри Арчі – Меган Маркл
08:32: Вакциновані українці матимуть відмітку у паспорті – Шмигаль
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