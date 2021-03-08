В Україні плюс 5 572 хворих на коронавірус

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На жаль, понад 100 пацієнтів, у яких виявили китайський вірус, померли.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 5 572 людини. З них 309 дітей і 123 медпрацівника. Так, було проведено 23 227 тестів на коронавірус.
На жаль, 106 пацієнтів померли. Найбільша кількість нових випадків зараження в Івано-Франківській області - 508 осіб, Житомирській області - 570, Львівській області - 507, Вінницькій області – 578 та Чернівецькій області - 447.
Нагадаємо, з початку пандемії в Україні кількість людей, які захворіли на коронавірус, сягнула 1 406 800 осіб.
08:32: Вакциновані українці матимуть відмітку у паспорті – Шмигаль
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