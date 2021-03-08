8 березня в Україні йтиме сніг

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У більшості областей країни.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 березня, в Україні прогнозуються опади у вигляді снігу у більшості областей країни. Про це розповіли в Укргідрометцентрі. Стовпчики термометрів покажуть від -1°C до +7°C.
Уточнюється, що сніг спостерігатиметься у Закарпатській та Чернівецький областях, на півдні країни.
Тим часом український синоптик Наталка Діденко зауважила, що вітер ще залишатиметься рвучким.
08:32: Вакциновані українці матимуть відмітку у паспорті – Шмигаль
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