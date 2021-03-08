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8 березня в Україні йтиме сніг

Аня Мартинюк 08 березня 2021, 09:01
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8 березня в Україні йтиме сніг

У більшості областей країни. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 березня, в Україні прогнозуються опади у вигляді снігу у більшості областей країни. Про це розповіли в Укргідрометцентрі. Стовпчики термометрів покажуть від -1°C до +7°C. 

Уточнюється, що сніг спостерігатиметься у Закарпатській та Чернівецький областях, на півдні країни.

Тим часом український синоптик Наталка Діденко зауважила, що вітер ще залишатиметься рвучким.

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